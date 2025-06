Pri Omišu zgorelo 12 hiš, nov požar podtaknjen nad Makarsko Dnevnik V Pisku, kraju na jadranski obali med Omišem in Makarsko, je zgodaj zjutraj izbruhnil velik požar. Na terenu je še 160 gasilcev s 50 vozili, v zraku so štiri letala za gašenje. Okoli 40 prebivacelv in turiste so evakuirali. Zaenkrat ni podatkov o

