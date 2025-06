Kaj na Poletno muzejsko noč ponujajo primorski muzeji in galerije? Primorske novice Več kot 80 kulturnih ustanov danes vabi na Poletno muzejsko noč. Gre za največjo promocijsko akcijo slovenskih muzejev in galerij, ki med 18. uro in polnočjo brezplačno odprejo svoja vrata. V 62 krajih se bo na več kot 130 prizoriščih zvrstilo približno 380 dogodkov, med njimi vodeni oglede po razstavah, koncerti in projekcije filmov.

