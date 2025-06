17-letnik pristal z avtom na strehi, trije mladoletniki v bolnico Dnevnik V včerajšnji nesreči, ki jo je povzročil 17-letni voznik, so se poškodovali trije mladoletniki. Najstnik je vozil neregistriran avto in to brez vozniškega dovoljenja.

Sorodno









Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jernej Vrtovec

Matej Tonin

Jože Pučnik

Darko Jorgić