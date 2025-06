Škofje na brniškem letališču pričakali novega apostolskega nuncija Radio Ognjišče "V petek, 20. junija 2025, so škofje na Letališču Jožeta Pučnika pričakali njegovo ekselenco, msgr. Luigija Bianca, novega apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji. Na kratkem srečanju so mu izrekli dobrodošlico ter mu voščili za god, ki ga msgr. Bianco praznuje 21. junija, na god svetega Alojzija Gonzage," so sporočili iz Tiskovnega urada Slovenske škofovske konference. ...

Sorodno