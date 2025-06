Nina Pušlar navdušila s stadionskim spektaklom v domači Ivančni Gorici #foto SiOL.net Slovenska glasbena zvezdnica Nina Pušlar je v petek obeležila 20 let kariere z doslej največjim koncertom – spektaklom na stadionu v Ivančni Gorici. Priljubljena pevka je z izjemnim nastopom, polnim glasbe, čustev in presežkov, dokazala, zakaj že šest let kraljuje na radijskih valovih in zakaj velja za eno največjih slovenskih estradnic.

