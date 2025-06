Slovenke za konec EP do pirove zmage Sportal Slovenske košarkarice so na zadnji tekmi skupinskega dela jubilejnega 40. evropskega prvenstva vknjižile prvo zmago, s so bile s 84:69 boljše od Srbije. A že pred obračunom je bilo jasno, da nobena reprezentanca nima več možnosti za napredovanje v četrtfinale. Iz Bologne bosta v Pirej, kjer so na sporedu izločilni boji, potovali Italija in Litva, Slovenija pa bo peto zaporedno evropsko prvenstvo končala po skupinskem delu.

