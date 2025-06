Branilci naslova Angleži izločili Španijo za polfinale Eura U21 24ur.com Nogometaši Anglije in Nizozemske so prvi polfinalisti evropskega prvenstva do 21 let na Slovaškem. Angleži, ki so v skupinskem delu remizirali s Slovenijo, so v ponovitvi finala izpred dveh let v Gruziji premagali Španijo s 3:1, Nizozemci pa so bili boljši od Portugalske z 1:0.

