Inter po preobratu v 92. minuti do zmage proti Urawi RTV Slovenija Japonski rdeči vragi so proti finalistu evropske Lige prvakov vodili kar 67 minut, a na koncu so fanatični navijači videli boleč poraz Urawe. Za Inter je s škarjicami v 78. minuti izenačil Lautaro Martinez, zmago pa je v 92. prinesel Valentin Carboni.