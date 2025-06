Ameriški bombniki B-2 napadli v gori skrit iranski jedrski kompleks, so uporabili tudi to uničujočo bombo? Svet 24 Sinoči so iz Združenih držav Amerike poleteli bombniki B-2, ki lahko prenaša in odvrže bombe za uničevanje podzemnih zaklonišč. Ponoči so napadli več ciljev v Iranu, tudi jedrske objekte v Nantazu, Isfahanu in Fordovu. Slednji velja za enega najbolj zastraženih v islamski republiki.

