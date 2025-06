Dirkači nižjih razredov opravili svoje, Mugello v pričakovanju dirke motoGP 24ur.com V Mugellu že narašča napetost pred osrednjim dogodkom dneva, dirko razreda motoGP. Najbolj samozavesten se vanjo podaja Marc Marquez, ki je včeraj slavil na kvalifikacijah in sprintu, drugo zaporedno nedeljsko zmago pa mu bosta skušala preprečiti Alex Marquez in Francesco Bagnaia. S prenosom dirke elitnega razreda na Kanalu A in VOYO začnemo ob 13.15.

