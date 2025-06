(PREJELI SMO) Pridite na Veliki shod za spoštovanje pravic otrok, očetov in mater Demokracija Piše: C. R. Pridite na Veliki shod za spoštovanje pravic otrok, očetov in mater, jutri, 23. junija, ob 14.30, pred ljubljanskim Magistratom. Shod bo združen s shodom za čisto pitno vodo. Povabite sorodnike in prijatelje. Na shodu bo možno oddati podpis za referendum ter oddati podpisane obrazce, ki jih boste zbrali. Napovedano je precej toplo vreme, tako, da imejte kape, klobuke ali dežnike. Za vo ...

