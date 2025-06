Quiles do prve zmage v razredu moto3 24ur.com Še preden pridejo na vrsto dirkači elitnega razreda, morajo svoje opraviti dirkači razredov moto3 in moto2. V najšibkejšem razredu je premierno zmago slavil Španec Maximo Quiles, ki je za las ugnal rojaka Alvara Carpeja. Tretji je bil domačin Dennis Foggia. Ob 12.10 na Kanalu A in VOYO začnemo še s prenosom dirke razreda moto2.

