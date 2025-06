Slovenija podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko RTV Slovenija Slovenija je podaljšala začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki bo veljal do vključno 21. decembra. Razlog za podaljšanje je povečana stopnja ogroženosti zaradi terorizma. Vlada zagotavlja, da za potnike v času poletnih dopustov ne bo težav.

Sorodno