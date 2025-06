V Gazi odkrili trupla treh izraelskih talcev; Netanjahu: Ne bomo počivali, dokler ne bomo domov vrnili vseh talcev, živih in mrtvih! Demokracija Piše: C. R., STA Izraelska vojska je danes odkrila trupla treh izraelskih talcev, zajetih med napadom terorističnega gibanja Hamas v Izraelu 7. oktobra 2023. Kot so sporočili iz kabineta izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, so trupla že prepeljali v Izrael, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah izraelske vojske so trupla talcev odkrili med posebno operacijo na območju Gaze. Gre z

Sorodno





























Omenjeni Benjamin Netanjahu

Iran

Izrael Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Asta Vrečko

Darko Jorgić

Matjaž Han

Nataša Pirc Musar