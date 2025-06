Zadnje dejanje Dirke po Italiji do 23 let: Omrzel v boju za rožnato majico RTV Slovenija Vodilno šesterico na Dirki po Italiji za mlade kolesarje loči le minuto in pol. Razgiban zaključek v Pinerolu prinaša dva mestna kroga z dvema strmima zidovoma. Jakob Omrzel je šel v zadnjo, 8. , etapo z le 11 sekundami zaostanka za rožnato majico.

