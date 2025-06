Pariško nebo spet krasi olimpijski balon RTV Slovenija Velikanski balon, ki je med lanskimi poletnimi olimpijskimi igrami v Parizu postal priljubljena znamenitost, bo do 14. septembra spet vsak večer krasil pariško nebo. To naj bi postala poletna stalnica vsako leto do iger v Los Angelesu 2028.

