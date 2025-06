Trije mrtvi in več deset ranjenih na alžirskem stadionu RTV Slovenija Trije nogometni navijači so umrli, 81 pa je bilo poškodovanih, potem ko so padli s tribune na stadionu 5. julij v Alžiru, kjer so si ogledali zadnjo tekmo sezone med MC Algerjem in Magro (0:0).

