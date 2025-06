1800 let stara sestavljanka: arheolog iz fragmentov ometa rekonstruira rimsko stensko poslikavo RTV Slovenija "To je eden največjih - če ne celo največji - skupek rimskih stenskih ometov in poslikav, kar smo jih kdajkoli našli v rimskem Londonu," je dejal arheolog Han Li, ki iz fragmentov ometa obuja delo neznanega rimskega notranjega oblikovalca.

Sorodno

Omenjeni Velika Britanija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Asta Vrečko

Darko Jorgić

Janez Janša

Nataša Pirc Musar