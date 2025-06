Febvre rdečo tablico potrdil s četrto zmago, Pancar 11. Sportal Lani oktobra smo na najljubši progi Tima Gajserja v Matterley Basinu v Angliji spremljali za Slovenijo zgodovinski pokal narodov v motokrosu, saj so Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj osvojili sedmo mesto. Letos je to prizorišče gostilo 12. dirko svetovnega prvenstva. Gajser še okreva po operaciji rame, Pancar pa je bil bil 11., enajsti tudi v obeh vožnjah. Zmagal je vodilni v MXGP Romain Febvre.

Tim Gajser

