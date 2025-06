Obisk v gorah se povečuje, s tem pa raste tudi število posredovanj gorskih reševalcev. Ob zdrsih ob sestopu s Slemenove špice, Velikega Draškega vrha in z Zasavske koče na Prehodavcih so posredovali tudi s helikopterjem. Po zdrsu pohodnika pod Mangartom, ki so ga reševalci sami prenesli v dolino, pa je tam posredoval italijanski helikopter. Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, je ...