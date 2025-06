Za nami je letošnji prometno najbolj infarkten vikend Primorske novice Kar se je po naši preozki in zaradi del blokirani avtocesti valilo na jug, se je včeraj vračalo na sever. In tako kot v četrtek in petek povzročalo zastoje. Triurnega potovanja iz Kopra do Ljubljane vozniki danes sicer niso bili deležni, so pa stali v zastojih med Lucijo in Izolo, med Dragonjo in Koprom in pri Logatcu.

