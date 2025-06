Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2025 Vlada RS V Uradnem listu smo objavili Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2025. Priznanja Stanka Bloudka so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Podeljujejo se že od leta 1965 v obliki Bloudkovih nagrad in Bloudkovih plaket.

