Gilgeous-Alexander: Ne zdi se resnično 24ur.com Košarkarji Oklahoma City Thunder so po izenačeni finalni seriji in sedmih tekmah prišli do naslova v severnoameriški ligi NBA. Najkoristnejši igralec finala in tudi rednega dela lige Shai Gilgeous-Alexander je s ponosom govoril o skupini "zmagovalcev", ki je na zadnji tekmi igrala trenutku primerno in se zasluženo veselila naslova.

Sorodno















Omenjeni NBA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Logar

Matjaž Han

Nataša Pirc Musar