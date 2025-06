Regres: težave pri izplačilu niso redkost Svet 24 Tudi vi že odštevate dneve do datuma, ko naj bi na račun prejeli dolgo pričakovani regres? Ta namreč za mnoge predstavlja pomemben finančni priliv, bodisi za dopust ali večje nakupe bodisi za plačilo sprotnih stroškov. A kaj storiti, če ga delodajalec ne izplača ali celo trdi, da vam ne pripada? V nadaljevanju preberite, kakšne so vaše pravice in kako ukrepati, če ostanete brez regresa.

Omenjeni Dohodnina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Vladimir Prebilič

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Matjaž Han