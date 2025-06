V pričakovanju podelitve 35. kresnika za najboljši roman: kdo bo tokrat prižgal kresni ogenj? RTV Slovenija Kazimir Kolar, Feri Lainšček, Tina Perić, Anja Radaljac in Ana Schnabl so avtorji romanov, ki so v igri za 35. kresnika za najboljši roman leta. Nagrado časopisne hiše Delo tradicionalno podelijo na kresni večer, prireditev že več let poteka na Rožniku.

