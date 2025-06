Zgodbe, spomini in kulturno bogastvo slovenske skupnosti v Združenih državah Amerike so bile teme večera, ki je v okviru prireditve Dobrodošli doma v sredo potekal v Feiglovi knjižnici v Gorici. Gost cikla Sredi domovine, ki ga organizira Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, je bil Joe Valenčič, s katerim se je pogovarjala državna sekretarka Vesna Humar. Ameriški Slov ...