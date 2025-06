Po nesreči s štirikolesnikom umrl v UKC Maribor Lokalec.si V soboto popoldne je v naselju Bošt na Bizeljskem prišlo do hude nesreče s štirikolesnikom. Okoli 17. ure je 71-letni voznik med vožnjo izgubil oblast nad vozilom, ki se je prevrnilo in ga ujelo pod seboj. Poškodovanca so reševalci s helikopterjem prepeljali v UKC Maribor, a je tam zaradi hudih poškodb žal umrl. Nesreča se je zgodila na dovozni poti, izven običajnih prometnih površin, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

