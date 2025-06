Carlos Santana in Eric Clapton načrtujeta nov Woodstock RTV Slovenija Glasbenik Carlos Santana si želi z Ericom Claptonom organizirati veliki glasbeni festival – kot je bil Woodstock, vendar po vsem svetu. Dogodek, s katerim bi spodbujali mir, bi se začel v San Franciscu, nato bi sledila New York in London.

Sorodno