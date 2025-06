Škof Jamnik na Sveti Gori daroval mašo za Slovence iz domovine in vsega sveta Družina

V okviru prireditve Dobrodošli doma, ki je pretekli konec tedna združila Slovence iz domovine, zamejstva in izseljenstva v Gorici in Novi Gorici, je bila v nedeljo, 22. junija, na Sveti Gori slovesna maša, ki jo je daroval škof Anton Jamnik.

