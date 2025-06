Inšpekcija ugotovila nepravilnosti v svetu staršev in svetu škofjeloškega vrtca RTV Slovenija Potem ko inšpektorat ni ugotovil nepravilnosti, ki so jih starši in zaposleni očitali ravnateljici Vrtca Škofja Loka Janji Bogataj, je opravil še nadzor glede domnevnih nepravilnosti pri razreševanju ravnateljice in v postopku volitev članov sveta vrtca.

Sorodno