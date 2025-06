Slovenec pijan kot čep v Istri: 1470 evrov globe in tri mesece prepovedi vožnje Dnevnik Slovenski državljan je v petek zvečer vinjen vozil po naselju Kaldanija v istrski občini Buje. Hrvaški policisti so ga "nagradili" z obiskom policijske postaje do streznitve, 1470 evrov globe in tremi meseci prepovedi vožnje.

