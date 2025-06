Ministrica Fajon: Na Bližnjem vzhodu nujno potrebujemo vrnitev k diplomaciji in političnemu dialogu Vlada RS Ministrica Tanja Fajon se je udeležila zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve, na katerem so razpravljali o aktualnih razmerah na Bližnjem vzhodu, s poudarkom na Iranu, Izraelu in Gazi, ruski agresiji na Ukrajino ter o Kitajski in evropski varnosti. Ministrica je v razpravi predstavila še skupni prispevek držav članic MED9 k pripravi Novega pakta za Sredozemlje, ki ga je pripravila Slovenija.

