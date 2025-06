Otrok se je ustrašil, da ga bosta ženski odpeljali Primorske novice Policiste so v soboto malo pred 20. uro poklicali s plaže na Debelem rtiču, kjer naj bi ženske poskušale odpeljati osemletnega otroka. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da se je otrok igral ob plaži, zatem pa je oče slišal njegovo kričanje in ga takoj našel. Ob njem sta bili ženski, ki sta ga hoteli potolažiti. Ker se je otrok ustrašil, da ga bosta odpeljali, je začel kričati. Policisti niso zaznali elementov kaznivega dejanja.

