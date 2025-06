FOTO: Prvi posnetki najzmogljivejšega teleskopa na svetu RTV Slovenija Observatorij Vera C. Rubin v Čilu je začel delovati. V zgolj desetih urah je odkril več kot dva tisoč asteroidov in posnel milijone galaksij in zvezd. Observatorij bo deset let na vsake tri noči posnel celotno nebo in tako ustvaril film vesolja.

