Za okoli 253.000 šolarjev bo danes konec šolskega pouka s podelitvijo spričeval. Nato bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in se prepustili uživanju in brezskrbnosti. Da bodo najdaljše počitnice polne doživetij in dogodivščin, bodo poskrbele številne organizacije z zanimivimi delavnicami, poletnimi šolami, izleti in letovanji. Poletnih počitnic se po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraž ...