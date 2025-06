Škof Saje pri maši za domovino: Strnimo vrste in presezimo osebne zamere Družina

V ponedeljek, 23. junija 2025, so v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani slovenski škofje ob novomeškem škofu in predsedniku Slovenske škofovske konference dr. Andreju Sajetu ter novem apostolskem nunciju Svetega sedeža v Sloveniji, nadškofu Luigiju Biancu darovali mašo za domovino ob državnem prazniku dneva državnosti....

Sorodno



Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Vladimir Prebilič

Tanja Fajon

Robert Golob

Jan Oblak

Zoran Janković