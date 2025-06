Mladi Angleži se veselijo polfinalnega zmenka z Nizozemci 24ur.com V sredo sta na sporedu polfinalna obračuna evropskega nogometnega prvenstva do 21 let. Na Kanalu A in VOYO si boste lahko ogledali tekmo med Anglijo in Nizozemsko, trener treh levov pa je pred obračunom dejal, da nizozemsko izbrano vrsto spremljajo že pol leta. Na drugem polfinalu se bosta udarili Nemčija in Francija.

Sorodno