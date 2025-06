Zobozdravniki svarijo pred zlomom javnega zobozdravstva Lokalec.si Zobozdravniki opozarjajo na resno sistemsko krizo v javnem zobozdravstvu. Na javni tribuni so poudarili, da so z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti koncesionarji ostali brez osnovnega osebnega dohodka. Zobozdravniki zato odpovedujejo koncesije, bolniki pa izgubljajo dostop do osnovne zobozdravstvene oskrbe, opozarjajo. Predsednica odbora za zobozdravstvo in podpredsednica Zdravniške zbornice ...

Sorodno