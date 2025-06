Petrol bo med 12. in 13. uro zaprl prodajna mesta zunaj avtocest RTV Slovenija Družba Petrol bo med 12. in 13. uro zaradi uredbe o regulaciji cen goriv zaprla prodajna mesta zunaj avtocest. Ob tem bodo zaprta tudi prodajna mesta v celoti, vključno s trgovinami na prodajnih mestih, avtopralnicami in električnimi polnilnicami.

