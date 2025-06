Sprejem OPPN za obnovo po poplavah na območju Letuša in Braslovč Vlada RS Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je udeležil seje občinskega sveta Občine Braslovče, ki je sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obnovo po poplavah na območju dela Letuša (levi in desni breg Gmajna) in širitev naselja Braslovče z Rakovljami za nadomestitveno gradnjo. Širitev omogoča gradnjo 98 objektov.

