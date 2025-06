Folkart povorka znova v Europarku: Ples, glasba in narodne noše z vsega sveta Lokalec.si Živahen ples, vesela glasba in narodne noše z vseh koncev sveta – Folkart povorka bo tudi letos zapolnila nakupovalne ulice mariborskega Europarka. Mednarodne folklorne skupine, ki v sklopu prestižnega festivala Folkart vsako leto obiskujejo Maribor, bodo v soboto, 28. junija, ponovno gostovale v največji nakupovalni destinaciji severovzhodne Slovenije. Obeta se razgiban in barvit dogodek, ki zdr ...