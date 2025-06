'To niso pogoji za igranje resnega nogometa, kaj bo šele na mundialu' 24ur.com Aktualni šampion Lige prvakov, pariški PSG, ima tudi na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA visoke cilje, vezane na osvojitev laskave lovorike. Francozi so se prebili v izločilne boje in delujejo dobro, čeprav niso povsem kompletni, toda kljub temu je iz njihovega tabora moč slišati ostre kritike. Strateg PSG-ja Luis Enrique je udaril po organizaciji turnirja, kjer po njegovem mnenju nič ne teče t...

