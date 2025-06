Shod proti dvema grožnjama: zastrupitev pitne vode in razgradnja družine Nova24TV Na shodu za spoštovanje otrok, mater in očetov, ki je skupaj s shodom za zaščito pitne vode potekal pred ljubljansko mestno hišo, je mestni svetnik Aleš Primc dejal, da jim je pitno vodo v zadnjem mesecu uspelo zaščititi pred zastrupitvijo, saj kanal C0 še ni dokončan in ne deluje. Po njegovih navedbah bi zagon kanala, ki bi nad zbirališči vode, iz katerih pije vodo več kot 400.000 ljudi, spustil ...

Sorodno











Omenjeni Aleš Hojs

Aleš Primc

Ljubljana

potres

referendum Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Milan Kučan

Vladimir Prebilič