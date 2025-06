Umrl eden največjih italijanskih kiparjev Arnaldo Pomodoro SiOL.net Dan pred svojim 99. rojstnim dnem je v nedeljo na svojem domu v Milanu umrl italijanski kipar Arnaldo Pomodoro. Bil je eden največjih in najbolj znanih sodobnih italijanskih umetnikov. Njegove ogromne bronaste krogle so postavljene na uglednih javnih mestih po vsem svetu, od Rima do New Yorka, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

