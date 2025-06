Blizu avstrijskega mesta Dornbirn so v ponedeljek zvečer rešili 19 ljudi, ki so bili ujeti v gondoli, potem ko je ta zaradi močnih sunkov vetra med nevihto obtičala približno 70 metrov nad tlemi. Po več kot štirih urah so jih spravili na varno s helikopterjem, poškodovanih ni bilo. Na žičnici na zahodu Avstrije blizu meje s Švico in Nemčijo so se v ponedeljek zaradi močnega vetra snele in prepletl ...