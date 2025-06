Uskovnica za odrasle Družina

Med 31. julijem in 3. avgustom bodo uskovniški dnevi za starejše od 25 let z naslovom Zasidrani v nebesih. Dobrodošli so samski in poročeni, posvečeni, družine z otroki. Za otroke, ki so stari vsaj tri leta, bo pripravljen poseben program.

