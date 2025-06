LPP v četrtek prehaja na poletni vozni red RTV Slovenija Ljubljanski potniški promet (LPP) s koncem šolskega leta prehaja na poletni vozni red. V veljavo bo stopil v četrtek in bo veljal do 31. avgusta. Na območju Grosuplja bo na linijah 71 in 72 ob določenih odhodih uveden prevoz na klic.

Sorodno





Omenjeni Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Romana Tomc

Bojan Kumer