V Galeriji Jakopič bodo danes, ob 18.00 odprli razstavo mednarodno priznanega italijanskega fotoreporterja Paola Pellegrina. Postavitev z naslovom Antologija ni klasičen retrospektivni pregled, temveč skrbno zasnovan vizualni dialog med fotografskimi cikli in podobami, ki presegajo meje kontinentov in desetletij, so napovedali.