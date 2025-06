V Jadranu znova opazili belega morskega psa, zdaj je znano kje zurnal24.si Ribič je pred kratkim v Jadranskem morju ujel in izpustil velikega belega morskega psa. To je drugi, ki so ga v zadnjih dveh letih zabeležili v Jadranu, poroča hrvaški portal 24sata.hr.

Sorodno