Svetu EU razpravljal o poenostavitvah SKP ter dosegel dogovor o skupnem okviru za spremljanje gozdov Vlada RS Državna sekretarka Maša Žagar se je udeležila zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo, na katerem so razpravljali o stanju skupne ribiške politike ter o načrtovanem pristopu Evropske komisije pri oblikovanju ribolovnih možnosti za prihodnje leto. Nadaljevali so razpravo o svežnju za poenostavitev SKP in dosegli dogovor o skupnem stališču Sveta EU glede skupnega okvira za spremljanje gozdov.

